Lewandowski anuncia su salida del Barcelona tras cuatro temporadas

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Barcelona–El delantero polaco Robert Lewandowski confirmó este sábado que dejará al FC Barcelona al finalizar la temporada, poniendo fin a una etapa de cuatro años en el club azulgrana.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el atacante aseguró que cierra este ciclo con satisfacción por los objetivos alcanzados junto al equipo catalán.

“Me marcho con la sensación de que la misión está cumplida”, expresó el goleador, quien también agradeció el respaldo de la afición y el apoyo recibido desde su llegada a Barcelona.

Lewandowski destacó además al presidente Joan Laporta por haberle abierto las puertas del club, al que ayudó a conquistar varios títulos durante su estancia.

El delantero, de 38 años, disputará este domingo su último partido con la camiseta blaugrana frente al Real Betis en el Spotify Camp Nou.

Durante su paso por el Barcelona, el atacante acumuló 119 goles en 191 partidos oficiales, cifras que lo colocan entre los máximos goleadores históricos de la institución.

En sus cuatro temporadas con el conjunto catalán, Lewandowski conquistó tres títulos de liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre. 💙❤️ pic.twitter.com/C9jHJOzpUY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 16, 2026

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