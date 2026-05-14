Shakira, Madonna y BTS encabezarán show histórico en la final del Mundial 2026

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La FIFA confirmó que la final de la Copa del Mundo 2026 contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo inspirado en los grandes eventos deportivos de Estados Unidos. El show se realizará el próximo 19 de julio durante la final programada en Nueva York.

Entre los artistas confirmados para la presentación destacan la cantante colombiana Shakira, la estadounidense Madonna y la agrupación surcoreana BTS.

La producción estará a cargo de Global Citizen y contará con la colaboración de Chris Martin en la selección de los artistas invitados.

Según la FIFA, el espectáculo combinará distintos estilos musicales, incluyendo pop, ritmos latinos y K-pop, como parte de la estrategia para ampliar el alcance global del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Además del show de medio tiempo, Shakira también participará musicalmente en el Mundial con “Dai Dai”, canción oficial del torneo presentada recientemente por la FIFA. La artista ya había formado parte de la historia de las Copas del Mundo con “Waka Waka”, tema oficial de Sudáfrica 2010.

Aunque la FIFA no detalló cuánto durará el espectáculo, medios deportivos señalan que el descanso de la final podría extenderse más allá de los 15 minutos reglamentarios para permitir el montaje y desarrollo del evento.

La organización ya había implementado un formato similar en la final del Mundial de Clubes del año pasado, donde participaron J Balvin, Doja Cat y Tems en un espectáculo que amplió el tiempo de descanso.

Asimismo, la FIFA también confirmó recientemente a otros artistas que participarán en ceremonias inaugurales del Mundial 2026, entre ellos Katy Perry, Anitta, Alejandro Fernández y nuevamente J Balvin.

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