Manchester City vence al Chelsea y vuelve a conquistar la FA Cup

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El Manchester City se proclamó campeón de la FA Cup tras derrotar 0-1 al Chelsea FC este sábado en el estadio de Wembley. El conjunto dirigido por Pep Guardiola logró así su octavo título en esta competición y dejó atrás las finales perdidas en 2024 y 2025.

El partido comenzó con dominio alterno y pocas ocasiones claras. Antes de la media hora, el City llegó a marcar por medio de Erling Haaland, pero la anotación fue invalidada por fuera de juego previo de Matheus Nunes. En el cierre del primer tiempo, el Chelsea reclamó un penalti sobre João Pedro tras un contacto con Abdukodir Khusanov, aunque el árbitro decidió no sancionar la acción.

En la segunda mitad, el equipo de Mánchester aumentó la presión ofensiva y encontró la ventaja al minuto 72. Bernardo Silva filtró un balón hacia Haaland dentro del área y el delantero noruego asistió a Antoine Semenyo, quien definió con un taconazo para superar al guardameta Robert Sánchez.

El Chelsea intentó reaccionar en los minutos finales, pero generó pocas oportunidades claras. Robert Sánchez evitó una derrota más amplia tras detener una volea de Rayan Cherki, aunque el marcador ya no volvió a moverse.

Con este resultado, el Manchester City recuperó uno de los títulos más tradicionales del fútbol inglés y cerró la temporada con un nuevo trofeo en sus vitrinas.

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