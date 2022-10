Llega DrapShop en el Mes de la Herencia Hispana

Escucha este artículo Escucha este artículo

Influencers y celebridades hispanas se emocionaron en Miami en la bienvenida especial a DrapShop, la aplicación que homenajea al talento latino alrededor de la comida.



Entre los asistentes al evento estuvieron Yuvanna Montalvo (5 millones de seguidores en Instagram), Juan Carlos García (2 millones en IG), Claudia Vergara (324 mil en IG), Andrea Ramírez (6,1 millones en TikTok), Paola Ruiz (3,5 millones en TikTok), Emma Mizrahi (500 mil en TikTok), César González Cocinero (3 millones en IG), y otros 60 influencers.



DrapShop es una app de tecnología enfocada en el servicio de delivery de comida, especializada en los latinos y en su rica tradición culinaria, aunque no exclusivamente. En el Mes de la Herencia Hispana, sus creadores aspiran a contribuir “al sueño latino en Estados Unidos”.



En el evento se encontraron dos Start Up desarrolladas por latinos en el sur de la Florida y se enfocó el trabajo en apoyo a empresarios pequeños que están arrancando con sus emprendimientos y necesitan un impulso.



Actualmente, la app de food delivery DrapShop está disponible en el sur de Florida, y más adelante abarcará todo Estados Unidos para satisfacer las expectativas de millones de latinos en un gran mercado.



La tendencia del food delivery creció durante los últimos años, y seguirá creciendo, ya que la pandemia aceleró un proceso inevitable. Según Statista, el volumen de negocio de toda la industria en 2022 superará los 300.000 millones de dólares estadounidenses. De ellos, más de un 20% son generados en Estados Unidos, el segundo país con mayor facturación.



Una encuesta de la consultora Deloitte refleja que casi la mitad de las personas no cree que sus hábitos de compra de comida online regresen a los niveles anteriores al Covid-19.

