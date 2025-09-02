Rescatan a seis turistas atrapados en posa de Santa Ana

Día a Día News

ElSalvador–Elementos de la Cruz Verde seccional Santa Ana realizaron la noche del lunes 1 de septiembre un operativo de rescate en la posa San Francisco, ubicada en la zona de San Cayetano, Santa Ana.

Según informó la institución, los turistas quedaron atrapados debido al aumento repentino del caudal de las vertientes del río Amayito, lo que les impidió salir por sus propios medios.

La Unidad de Rescate Vertical de Cruz Verde intervino en el lugar, trasladando a los afectados hacia una zona segura. El cuerpo de socorro detalló que todos los rescatados se encuentran en condiciones de salud estables y no se reportaron personas lesionadas.

“A las 19:20 horas, nuestro Centro Operativo de Emergencias nos informó sobre seis personas atrapadas en la posa San Francisco. Sacamos a estas personas sanas y salvas y nuestro equipo prehospitalario ya las atiende”, indicó un voluntario de Cruz Verde en su cuenta oficial de Facebook.

Este incidente se suma a otros rescates recientes en el país. En abril de 2025, 51 turistas salvadoreños fueron evacuados cerca del volcán Chaparrastique en San Miguel, mientras que ese mismo mes, 30 excursionistas fueron rescatados en el volcán Chinchontepec de San Vicente tras extraviarse durante una caminata.

La Cruz Verde reiteró la importancia de extremar precauciones al visitar cuerpos de agua y zonas de riesgo, especialmente durante temporadas de lluvias, cuando los caudales pueden aumentar de forma repentina y generar situaciones de emergencia.

🚨 Rescate de turistas en posa San Francisco, en zona de San Cayetano, Santa Ana



Durante la noche del lunes se reportó que seis turistas quedaron atrapados debido a la crecida del río Amayito, en Santa Ana.



✅La Unidad de Rescate de Cruz Verde Santa Ana, utilizando equipo de… pic.twitter.com/R1qACARTwx — Cruz Verde Salvadoreña (@CvsOficial) September 2, 2025

Compartir esta nota