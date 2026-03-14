Lluvias y tormentas eléctricas se prevén en varias zonas del país este sábado

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ElSalvador--El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este sábado se prevé la presencia de lluvias en al menos cinco departamentos de El Salvador, principalmente durante la tarde y la noche.

Según el pronóstico oficial, durante la mañana el cielo se mantendrá poco nublado en la mayor parte del territorio. Sin embargo, en horas de la tarde podrían registrarse lluvias sobre la cordillera Apaneca-Ilamapetec, la cordillera del Bálsamo y sectores del norte de los departamentos de Chalatenango, Santa Ana y Morazán.

Para la noche, el informe también prevé precipitaciones en zonas de Cabañas y La Libertad. Las lluvias podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica.

De acuerdo con Medio Ambiente, estas condiciones estarán influenciadas por vaguadas cercanas a Centroamérica y por el flujo del este que transporta humedad desde el mar Caribe.

Pese a la probabilidad de lluvias, el ambiente continuará caluroso. El pronóstico señala que las temperaturas máximas podrían alcanzar los 39 grados Celsius en San Miguel y hasta 38 grados en Nueva Concepción, Chalatenango.

El reporte también indicó que el viernes se registró una temperatura máxima de 40.4 grados Celsius en Acahuapa.

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