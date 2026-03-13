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El Salvador

Capturan a cinco presuntos narcotraficantes que trasladaban droga desde Guatemala

Mar 13, 2026 #Captura, #Drogas, #El Salvador, #Fiscalia, #Guatemala, #narcotrafico, #PNC

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), reportó la captura de cinco personas señaladas de integrar una estructura dedicada al traslado de drogas desde Guatemala hacia El Salvador.

Según informaron las autoridades, los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Soriano Olla, Verónica del Carmen Ramos García, Damián Rafael Menjívar Ramírez, Marlon Osmaro Olivo Purquir y Juan Carlos Urquilla Cortéz.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura introducía diferentes tipos de droga al país, entre ellas marihuana, cocaína y cristal. La mercancía era trasladada mediante lanchas o vehículos y posteriormente distribuida en distintas zonas de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, así como en Sonsonate.

Las autoridades indicaron que los cinco capturados serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas y posesión y tenencia ilegal de drogas.

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