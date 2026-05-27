Localizan narcolaboratorio y arsenal durante operativo en San Marcos

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Guatemala–Las fuerzas de seguridad de Guatemala localizaron un narcolaboratorio y un arsenal de armas durante un operativo desarrollado en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El procedimiento fue ejecutado por agentes del Comando de Operaciones Antinarcóticas de la PNC junto con elementos del Ejército de Guatemala en el sector de Zanjón San Lorenzo, una zona fronteriza cercana a México.

Durante la inspección en una vivienda vinculada a actividades de narcotráfico, las autoridades encontraron al menos 30 paquetes con cocaína, además de recipientes, moldes, pesas digitales, brochas, cuchillas y otros objetos utilizados para procesar y empaquetar droga.

En el lugar también fueron localizados aproximadamente 10 fusiles de grueso calibre, así como cargadores y municiones.

Las autoridades reportaron la captura de siete personas, quienes serán puestas a disposición de la justicia mientras continúan las investigaciones sobre la estructura criminal que operaba en la zona.

Según la PNC, este operativo forma parte de las acciones contra redes del narcotráfico que operan en sectores fronterizos del occidente del país, aprovechando la cercanía territorial para movilizar ilícitos entre Guatemala y México.

Por su parte, el Ejército indicó que estas acciones buscan fortalecer el combate al crimen organizado transnacional y reforzar la seguridad en áreas consideradas estratégicas para el trasiego de drogas.

En desarrollo



Operación conjunta PNC y Ejército desbarata narcolaboratorio en San Marcos



En el Zanjón San Lorenzo, Ayutla, San Marcos, efectivos de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala ha incautado armamento y posiblemente cocaína. Además se tiene bajo pic.twitter.com/FCmeMxBOBw — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 27, 2026

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