¡Los subsidios federales están para quedarse! 

El presidente Biden firmó la Ley de la Reducción de la Inflación y esto significa que las personas de ingresos medios y bajos podrán seguir recibiendo ayuda financiera para pagar su cobertura médica.

Las personas que no tengan cobertura de salud, tendrán que pagar una multa cuando presenten sus impuestos por lo que es importante que todos estén inscritos en un plan de salud.

Empieza el período de renovación para los miembros de Covered California

El tiempo ha llegado para que los miembros de Covered California renueven su cobertura médica para 2023; justo antes de las festividades que se avecinan como Halloween, Thanksgiving y la época navideña.

El período de renovación comenzó el 18 de octubre para los 1.7 millones de miembros inscritos en Covered California. Los que ya son miembros pueden hacer cambios en sus planes existentes como cambiarse de plan, agregar o quitar a miembros, añadir planes dentales o de visión, entre otras cosas. Las personas que no son miembros y quieran inscribirse a una nueva cobertura médica con Covered California, podrán hacerlo a partir del 1 de noviembre y ¡hay buenas noticias para estas personas! Gracias a la Ley de la Reducción de la Inflación, la ayuda financiera seguirá estando disponible para personas de ingresos medios y bajos.

El 90 por ciento de los 1.7 millones de miembros reciben algún tipo de ayuda financiera para pagar su prima mensual; estos subsidios federales seguirán vigentes y se estima que más de un millón de californianos tengan una cobertura médica de alta calidad por $10 o menos al mes.

“Queremos que los consumidores sepan que tienen hasta finales de diciembre para darse una vuelta y encontrar el mejor plan para ellos y su familia para 2023”, dijo la directora ejecutiva de Covered California, Jessica Altman. “La ayuda financiera que hizo que la cobertura de atención médica fuera asequible para muchos más californianos todavía está disponible, así que inicie sesión en CoveredCA.com o trabaje con su agente para encontrar el plan adecuado para usted”.

El cambio promedio de tasa para 2023 es de 5.6 por ciento, pero los consumidores pueden bajar su prima mensual hasta un seis por ciento si comparan los planes disponibles en su área y se inscriben o cambian al plan más asequible dentro del mismo nivel metálico.

Para el 2023, Aetna CVS Health se une a Covered California y a las demás compañías de seguro de salud como Anthem Blue Cross of California, Blue Shield of California, Chinese Community Health Plan, Health Net, Kaiser Permanente, L.A. Care Health Plan, Molina Healthcare, Oscar Health Plan of California, Sharp Health Plan, Valley Health Plan and Western Health Advantage.

Aetna CVS Health atiene a más de 34 millones de personas en todo el país y estará ofreciendo cobertura a los condados de El Dorado, Fresno, Kings, Madera, Placer, Sacramento y Yolo. Anthem Blue Cross regresará al condado de San Diego y se unirá a Blue Shield of California como la segunda compañía de seguros de salud en ofrecer cobertura en todo el estado.

Con doce compañías de seguro de salud ofreciendo cobertura en el estado para 2023, todos los Californianos tendrán la oportunidad de escoger entre dos o más planes, mientras que el 93 por ciento podrán escoger entre tres o más planes de salud haciendo que el seguro médico sea más asequible que nunca.

“El mercado de Covered California requiere que los operadores compitan en precio y calidad, lo que aumenta la asequibilidad y permite a los californianos elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades”, dijo Altman. “2023 traerá una mayor competencia, y cada californiano tendrá al menos dos acarreos para elegir, y la mayoría tendrá cuatro o cinco opciones”.

