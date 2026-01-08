Lotería Nacional realiza el primer sorteo del año dedicado al Día de Reyes Magos

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo el Sorteo LOTRA N.º 433, el primero de 2026, dedicado al Día de Reyes Magos, una fecha tradicional que simboliza esperanza e ilusión para muchas familias salvadoreñas.

La institución destacó que este sorteo mantiene su compromiso de ofrecer oportunidades a los ciudadanos para alcanzar metas personales, a la vez que contribuye con proyectos sociales en distintas comunidades del país.

Durante el año 2025, la Lotería reportó haber beneficiado a 534,941 personas, con una inversión social total de $857,824.98, destinada a programas de beneficencia. Según la institución, cada sorteo no solo entrega premios económicos, sino que también ayuda a financiar iniciativas de desarrollo y apoyo social.

El sorteo se enmarca en las celebraciones del Día de Reyes Magos, una fecha que evoca el relato bíblico de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes llevaron obsequios al nacimiento de Jesús. La Lotería aprovechó la ocasión para resaltar valores como la generosidad, la fe y la esperanza, especialmente dirigidos hacia la niñez salvadoreña.

En la fase previa, la entidad recordó el cierre de 2025 con el tradicional Sorteo del Gordo Navideño, uno de los eventos más emblemáticos del año, que continuará realizándose en 2026.

Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 433 fueron los siguientes:

Primer premio: $350,000 — Billete N.º 23360 (Vendido)

Segundo premio: $20,000 — Billete N.º 38154 (Vendido)

Tercer premio: $10,000 — Billete N.º 29924 (Vendido)

La LNB recordó que los sorteos ordinarios mantienen sus condiciones habituales, con venta de vigésimos, acumulaciones al primer premio y una bolsa total de dinero que busca incentivar la participación ciudadana.

Los resultados completos pueden consultarse en el sitio web www.lnb.gob.sv, y los detalles principales se transmiten cada miércoles en el programa Miércoles de Alegría, así como a través del canal C10 a las 5:30 p.m.

El sorteo, publicado oficialmente el 7 de enero de 2026, marca el inicio de un nuevo ciclo de actividades para la Lotería Nacional de Beneficencia, institución que reiteró su compromiso de continuar generando oportunidades y apoyando el desarrollo social del país.

