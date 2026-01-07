¡Sorteo LOTRA N.o 433 Día de Reyes Magos!

En Lotería iniciamos el primer Sorteo LOTRA del año 2026, dedicado al Día de Reyes Magos, una fecha cargada de tradición, esperanza e ilusión.

Consolidamos nuestra filosofía de acompañar el “algún día” de miles de salvadoreños, al brindar oportunidades reales para que puedan cumplir sus metas, aspiraciones y propósitos. Con cada sorteo, acercamos la posibilidad de transformar historias y convertir sueños en realidades.

El Día de Reyes Magos nos remonta al episodio bíblico del nacimiento de Jesús, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar, guiados por la estrella de Belén, llegaron hasta el pesebre para ofrecer obsequios cargados de profundo simbolismo: oro, incienso y mirra. De este pasaje nace una tradición que, año con año, fortalece valores como la fe, la esperanza y la generosidad, especialmente en la niñez salvadoreña.

Nos enorgullece contribuir al desarrollo y crecimiento de El Salvador, no solo a través de los premios que entregamos y que impactan positivamente a familias en todo el país, sino también mediante nuestras acciones de beneficencia, financiadas gracias a la venta de nuestros productos.

Durante el 2025, beneficiamos a 534,941 salvadoreños con una inversión social de $857,824.98, reafirmando nuestro compromiso con la población.

En fase previa del sorteo, nuestro Team Lotería realizó un recuento del emblemático Sorteo del Gordo Navideño, una tradición que marcó el cierre del 2025 y que continuará en este 2026, permitiéndonos seguir generando ilusión y oportunidades para los salvadoreños.

Además, recordamos que nuestros sorteos ordinarios se mantienen con normalidad, conservando su

modalidad de precios, venta de vigésimos, acumulaciones al primer premio y una atractiva bolsa de dinero a repartir, invitando a la población a participar cada semana y a acercarse a la posibilidad de cumplir su “algún día”.

A continuación, te compartimos los Resultados del Sorteo LOTRA N.o 433:

Primer Premio: $350,000 – Billete N.o 23360. Vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.o 38154. Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.o 29924. Vendido.

