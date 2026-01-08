Mujer condenada por incumplir cuota alimenticia

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de un año y seis meses de prisión a Rosa Lidia M. de C., tras declararla culpable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica. La pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública, además del pago de $2,175 en concepto de cuotas alimenticias adeudadas.

De acuerdo con la sentencia, la procesada desobedeció una orden de la Procuraduría General de la República (PGR), institución que había fijado una cuota mensual de $75 a favor de su hijo adolescente. La mujer dejó de cumplir con el pago durante el periodo comprendido entre marzo de 2023 y marzo de 2025.

Durante el juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que demostraron el incumplimiento reiterado de la obligación, pese a que la cuota fue determinada tras un proceso administrativo familiar y un estudio socioeconómico realizado por la PGR.

El tribunal resolvió que, al no sobrepasar los tres años de prisión, la pena podía ser sustituida por trabajos comunitarios. Será un juzgado de vigilancia penitenciaria el encargado de definir el tipo de labores que deberá realizar la condenada.

Con esta resolución, las autoridades reafirmaron la importancia de cumplir con los deberes legales hacia los hijos y advirtieron que el incumplimiento de las cuotas alimenticias constituye un delito sancionado penalmente.

