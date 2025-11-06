Lotería Nacional realiza el sorteo LOTRA N.º 427 dedicado a Espíritu Libre

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional realizó el Sorteo LOTRA N.º 427, que estuvo dedicado al grupo musical Espíritu Libre, una de las bandas más reconocidas en El Salvador durante las décadas de los ochenta y noventa. El grupo es conocido por éxitos como “A mí me gustan las pupusas” y “La fiesta de mi pueblo”, temas que marcaron la escena musical salvadoreña.

Espíritu Libre surgió como una agrupación de jóvenes estudiantes que combinaron su talento para incursionar en el ámbito artístico, logrando reconocimiento en el país.

En la previa del sorteo, Berna Oliva participó en la introducción de balotas y la selección de maletines.

Al finalizar esta etapa, el equipo de Lotería entregó un cuadro conmemorativo a Jhosse Lora, representante del grupo, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la cultura salvadoreña a través de la música.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 427

Primer Premio: $370,000 – Billete N.º 36727

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 01541

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 09349

Durante octubre, la Lotería destinó $111,436.48 para beneficiar a 27,361 personas en diferentes comunidades del país, a través de programas orientados a mejorar la salud y el bienestar.

Los números ganadores están disponibles en www.lnb.gob.sv.

Además, ya están a la venta las fracciones del Gordo Navideño, con premios millonarios para esta temporada.

Compartir esta nota