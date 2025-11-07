Soldado detenido tras disparo accidental que causó la muerte de una mujer en el Centro Histórico

Día a Día News

ElSalvador–Una mujer perdió la vida la tarde del jueves en el Centro Histórico de San Salvador luego de que un soldado de la Fuerza Armada accionara accidentalmente su arma de fuego mientras realizaba labores de seguridad en la zona.

La víctima fue identificada como Jessica Solís, de 32 años, originaria de Nueva Concepción, Chalatenango, que según versiones extraoficiales, la mujer caminaba junto a su hermana tras realizar compras cuando recibió el impacto de bala que le causó la muerte de forma inmediata.

El hecho ocurrió sobre la avenida Cuscatlán, cerca del Palacio Nacional, un área de alta circulación peatonal. Personal de Cruz Verde Salvadoreña llegó al lugar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales. La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la zona y realizó las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.

Más tarde, las autoridades confirmaron que el responsable del disparo fue el soldado Derman Fernando Jorge Benítez, destacado en el Centro Histórico. La PNC informó que, tras las pericias e interrogatorios correspondientes, el militar confesó lo sucedido y fue detenido para ser procesado por el delito de homicidio culposo.

Por su parte, la Fuerza Armada de El Salvador emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. La institución aseguró que colaborará plenamente con la PNC y la Fiscalía General de la República durante la investigación.

Además, informó que entregará a los familiares de Solís una compensación de $200,000 como muestra de solidaridad y apoyo en medio de la tragedia. “Sabemos que no hay manera de aliviar lo sucedido ni llenar el vacío que deja un ser querido”, señaló la entidad en su comunicado.

Las autoridades reiteraron que el caso se tratará con transparencia y conforme a la ley.

