El Salvador

LOTRA dedica el sorteo de este miércoles a la Asociación Scouts de El Salvador

Feb 25, 2026 #Juego

Sorteo LOTRA N.o 440“ dedicado a Asociación Scouts de El Salvador que trabaja cada día formando
niñas, niños y jóvenes desde los 7 hasta los 22 años, junto a adultos voluntarios que guían este
proceso educativo basado en valores.

Reconocemos su compromiso con la formación integral de nuevas generaciones que trabajan por
un país más solidario y responsable.

Como parte del protocolo previo al sorteo, se realizó la Introducción de Premios Mayores y
Presentación de Maletines de Balotas por Carmen Padilla, concejal del Consejo Nacional Scout.

Al finalizar, nuestro Team Lotería entregó un enmarcado con el vigésimo de la semana a Armando
Chacón, del Consejo Nacional Scout, como recuerdo de esta dedicatoria.

Estos son los resultados del Sorteo LOTRA N.° 440:

Primer Premio: $380,000 – Billete N.° 21708 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 19372 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 39899 Vendido.

