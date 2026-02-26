Dos personas fallecen atropelladas la noche del miércoles en Zacatecoluca y Santa Ana

Día a Día News

ElSalvador— Dos personas fallecieron la noche del miércoles tras ser atropelladas en distintos tramos carreteros del país, en hechos que las autoridades investigan para esclarecer responsabilidades y circunstancias.

En el kilómetro 46½ de la carretera que conecta Zacatecoluca con San Salvador, en el sector conocido como La Báscula, un hombre de aproximadamente 30 años murió luego de ser embestido por un vehículo particular.

Según socorristas, la víctima (identificada en algunos reportes como Tomás Edgardo Bonilla Oliva) se había bajado de su tráiler para buscar comida cuando fue impactado por el automóvil. El conductor del vehículo implicado abandonó el lugar, y las autoridades han iniciado las diligencias para localizarlo.

En un incidente aparte, una persona falleció atropellada sobre la carretera antigua a San Salvador, cerca del centro recreativo Acacepsa, en Santa Ana. Testigos señalaron que la víctima intentaba cruzar la vía cuando fue alcanzada por un vehículo, el cual podría tratarse de una unidad del transporte colectivo, según versiones preliminares. La identidad del peatón no ha sido difundida oficialmente mientras continúa el proceso de investigación.

Las autoridades de tránsito y seguridad están recopilando evidencias en ambos lugares para determinar las causas de estos siniestros viales.

