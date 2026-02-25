Desmantelan red que traficaba cigarrillos de contrabando desde Guatemala y Honduras

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (El Salvador) (FGR) y la Policía Nacional Civil (El Salvador) (PNC) desarticularon una estructura dedicada al contrabando de cigarrillos, tras dos años de investigación que permitió la captura de 27 personas vinculadas a esta red.

De acuerdo con la FGR, los líderes del grupo ingresaban los cigarrillos por puntos fronterizos no habilitados en zonas limítrofes con Guatemala y Honduras, desde donde los distribuían hacia distintas regiones del país.

La red operaba principalmente en las zonas oriental, paracentral y occidental, con ramificaciones en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión.

Las autoridades indicaron que la estructura funcionaba mediante cinco células que recibían, almacenaban y distribuían los productos ilegales. Los cigarrillos eran transportados hasta la capital y luego comercializados en varios municipios. Según las investigaciones, los paquetes de 50 cajas se vendían en $550, mientras que los paquetes individuales tenían precios entre $10 y $15. Cada paquete contenía 10 cajetillas, vendidas por unidad a $2 o $2.50.

Durante los operativos, la Fiscalía decomisó vehículos, tres armas de fuego, una motocicleta, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los detenidos enfrentarán cargos por contrabando de mercadería.

Las marcas incautadas, identificadas como Modern, Royal y Marvel, provenían de China e India y se distribuían en el país sin la documentación legal correspondiente.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, reiteró recientemente que se mantiene una “guerra sin cuartel” contra las estructuras de contrabando que ingresan productos ilegales al país, advirtiendo que no se permitirá que estos grupos adquieran poder similar al de las pandillas.

El pasado 14 de febrero, dos personas fueron condenadas a ocho años de prisión por trasladar cigarrillos ilegales valorados en más de $322,000, lo que, según la FGR, confirma el fortalecimiento de los operativos contra este tipo de delitos económicos.

Compartir esta nota