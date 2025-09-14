Luto en el fútbol salvadoreño: Fallece Jaime “Chelona” Rodríguez

Día a Día News

ElSalvador–El exfutbolista salvadoreño Jaime Alberto Rodríguez Jiménez, conocido popularmente como “La Chelona” Rodríguez, falleció este domingo en Estados Unidos a los 66 años de edad, víctima de un paro cardíaco, confirmaron sus familiares.

Rodríguez fue integrante de la Selección Nacional que participó en el Mundial de España 1982, convirtiéndose en uno de los referentes de aquella generación que clasificó a la segunda Copa del Mundo en la historia de El Salvador.

A lo largo de su carrera, jugó en varios clubes internacionales como León y Atlas de México, KFC Uerdingen 05 de Alemania, KPV Kokkola de Finlandia y los japoneses Yokohama Flügels y Nippon Kokan Kawasaki. En el fútbol nacional vistió las camisetas de Alianza y FAS, con quienes dejó una huella en la primera división.

Tras su retiro, se mantuvo vinculado al deporte como presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) durante el gobierno de Mauricio Funes. Además, fundó la Academia de Fútbol La Chelona, reconocida por la formación de jóvenes talentos en el país.

Luego de conocerse su muerte, aficionados y excompañeros compartieron imágenes y recuerdos de sus actuaciones, destacando sus regates y su aporte al fútbol salvadoreño, al que dedicó gran parte de su vida.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Jaime “Chelona” Rodríguez (Q. E. P. D.), exfutbolista mundialista y expresidente del INDES. Nuestras condolencias a su familia y amigos. 🕊️ pic.twitter.com/7PDaFn7HW4 — INDES El Salvador (@indeselsalvador) September 14, 2025

Compartir esta nota