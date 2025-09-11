Guns N’ Roses cambia de sede y la Selecta jugará en el Cuscatlán

Día a Día News

ElSalvador—La selección salvadoreña de fútbol disputará sus partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 en el estadio Cuscatlán, tras confirmarse el traslado del concierto de Guns N’ Roses al estadio Jorge “Mágico” González.

El presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, informó este jueves que los encuentros contra Panamá y Guatemala, programados para el 10 y 14 de octubre, se desarrollarán en el “Coloso de Monserrat”. El anuncio fue realizado por medio de un comunicado en su cuenta de la red social X.

Bukele explicó que la decisión se alcanzó luego de varias gestiones y tras atender la petición de los aficionados de que los partidos se jugaran en el Cuscatlán. El funcionario detalló que el concierto de la banda estadounidense, previsto para el 4 de octubre, se trasladará al “Mágico” González, lo que permitió confirmar la disponibilidad del estadio principal de San Salvador.

“Queremos anunciar que, tras una variedad de gestiones y atendiendo el clamor popular, hemos logrado que los juegos de eliminatorias de Concacaf de nuestra selección mayor rumbo a la Copa del Mundo 2026, correspondientes al próximo octubre (10 vs Panamá y 14 vs Guatemala), se realicen en el Estadio Cuscatlán”, se lee en el comunicado.

El titular del INDES agradeció a la empresa promotora del evento y a la banda por aceptar la petición de liberar la sede. “Queremos agradecer enormemente a Guns N’ Roses, así como a la empresa StarTicket por acceder a la petición de liberar la responsabilidad de realizar en el Estadio Cuscatlán el concierto programado para el 4 de octubre”, expresó.

También reconoció el apoyo de la Comisión de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) y los esfuerzos ante la Concacaf para garantizar que la selección mayor juegue en el Cuscatlán sus compromisos eliminatorios de octubre.

Bukele hizo un llamado a la afición a estar atenta a los canales oficiales para adquirir los boletos y acompañar al combinado nacional. “Hacemos el llamado a la afición salvadoreña a estar pendiente de los canales oficiales para poder adquirir los boletos de los juegos ante Panamá y Guatemala, en el Coloso de Monserrat, y así poder apoyar a la Azul en su sueño mundialista”, concluyó.

