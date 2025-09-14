Agabeisi se tituló campeón nacional de la Infantil 9-11 años

Las ardillas de la Academia Agabeisi volvieron a titularse campeones nacionales, esta vez en la categoría Infantil 9-11 años, al derrotar por segunda fecha consecutiva a Soyapango, en el torneo organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol, con el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Agabeisi se impuso 11 carreras por 9, en un intenso juego en el cual se fueron alternando el marcador a favor de ambos conjuntos. José Cuevas fue el pitcher ganador en labor de relevo del abridor René Morales. El pitcher victorioso laboró dos entradas, enfrentando a 14 bateadores, en los que admitió tres anotaciones, con cuatro hits, cuatro boletos e igual número de ponches.

