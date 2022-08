“Mami” y “Personal” son los nuevos sencillos de Symon Dice

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por Licdo. Fredy Ortíz

Simon Restrepo, mejor conocido por su nombre artístico SYMON DICE, piloto de aviación, productor y artista de la disquera RichMusic, nos comparte su trayectoria y sus nuevos proyectos.

Symon nos comenta que el gusto por la música nace desde pequeño, a los 12 años comienza a tomar clases de guitarra y piano logrando desarrollar sus habilidades a un nivel mas alto. Y por la música urbana dice que fue empírico ya que aprendió hacer ritmos de reguetón y trap en YouTube.

“Mi gusto por la música urbana estuvo desde pequeño y la producción fue algo muy empírico, en YouTube aprendí a hacer ritmos de reggaetón y trap y eso me llevó a la industria. En Miami se me abrieron las puertas gracias a un productor amigo que me vinculó con Tony Dize y con el fui guitarrista durante 2 años, luego conocí a Justin Quiles quien se volvió seguidor de mi talento y me vinculó a su equipo de trabajo como guitarrista y corista”, comenta Symon.

Así mismo nos comenta que en la gira con Justin Quiles pudo producir una de sus primeras canciones como “No quiero Amarte” en colaboración con Zion y Lennox. También nos habla porque decide el genero urbano.

“Me gusta mucho la música urbana por los sonidos porque es una música que conecta mucho a las personas, no es tanto de escuchar, sino que es una música que se baila, que es de conexión entre cada quien, y bueno eso es lo que a mí me gusta el contacto que lleva con las personas, es algo muy latino el ritmo y letra por eso me gusta el reguetón”, confirma Dice.

El compositor dice que le gusta escribir canciones que tengan relación con las mujeres porque son su inspiración y que detrás de cada canción hay historias diferentes, por eso ha tenido que pensar e inventar para producir nuevos éxitos. Agrega que los instrumentos son importantes para llevar un ritmo más rápido o lento, todo depende de lo que quiera transmitir.

De esta manera el artista nos informa que tiene mas de 60 canciones en la plataforma de ASCAP, en las cuales mas de 20 son multiplatino. También el pasado 18 se hizo el lanzamiento del EP llamado la “Liga” que consta de 6 canciones entre ellas “Mami” y “Personal”, con la colaboración de LateNightJiggy, Gigolo, Thyago, y La Exce.

Además, el artista nos adelantó los próximos proyectos que se vienen entre ellos: “colaboraciones con Blessd y con Beéle que son compatriotas de Colombia, vienen colaboraciones con un artista de Brasil que se llama Fly muy buena en Brasil y estoy desarrollando un talento nuevo de Costa Rica que se llama Hl, yo mismo lo estoy produciendo y lo voy a explotar”, aseguró Dice.

También nos comentó que tiene algunos retos y colaboraciones que todavía le faltan cumplir, entre ellos Bad Bunny o con los artistas americanos como Drake o Justin Bieber.

“Me encantaría colaborar con Drake o con Justin Bieber, hacer una música que no sea de mi toque latino sino del género americano porque yo de igual manera soy muy seguidor de ese género, también con Bad Bunny porque es el número uno ahora mismo”, exaltó el reguetonero.

Symon también nos habló que su siguiente paso es desarrollar artistas emergentes desde cero y que puedan tener éxito a un nivel muy alto. Una de las recomendaciones que le brinda a los que desean seguir sus pasos es que: “aprendan de la industria, que aprendan cómo se genera dinero con la música, como tener puntos de master o puntos de regalías, que experimenten tener un equipo de abogados, entre otros”.

El reguetonero nos comentó que una de sus inspiraciones es John Travolta porque le gusta mucho lo de la aviación y el lado artístico. También agregó que después de su retiro de la música piensa seguir volando, abrir una escuela de aviación o una aerolínea.

Symon no solo ha tenido éxito en su empresa de aviación, obteniendo varias licencias para vuelos privados y comerciales, sino que su carrera musical también se ha vuelto muy exitosa. En 2019, coescribió y coprodujo éxitos de platino, incluido “Inolvidable” con Farruko, “No quiero amarte” con Justin Quiles y Zion y Lennox, y “Me Gusta” de Natti Natasha, entre otros proyectos, incluidos los últimos discos de Dalex y Sech.

A lo largo de 2022, Symon ha trabajado en varios proyectos, incluido el lanzamiento de “Que Te Paso Remix” con Dalex, DEEIKEL, LuMiix y Joelsa, así como “Q´ Hubo Bebé” con Ryan Castro. En colaboración con sus compañeros de RichMusic, Symon coprodujo y coescribió “relaciones toxicas” y “hembrismo”, entre otras.

508 total views, 508 views today