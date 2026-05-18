El Salvador gana tres medallas en el Panamericano Juvenil de Ajedrez disputado en Salinitas

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ElSalvador–La delegación salvadoreña cerró con destacada participación el XV Campeonato Panamericano U7-U17 de Ajedrez 2026, tras conquistar dos medallas de plata y una de bronce en el torneo continental realizado en Salinitas, Sonsonate.

Uno de los atletas nacionales más sobresalientes fue Carlos Ibarra, quien obtuvo dos preseas de plata en la categoría Sub-17. El salvadoreño finalizó como subcampeón en las modalidades de Ajedrez Clásico y Ajedrez Rápido, compitiendo ante representantes de distintos países del continente.

En la categoría Sub-13, Santiago Guevara logró medalla de plata en la modalidad de Ajedrez Rápido Absoluto. Además, alcanzó el quinto lugar en la modalidad Blitz, una de las competencias más veloces del certamen.

Mientras tanto, en la rama femenina, Karla Melara obtuvo medalla de bronce en Ajedrez Rápido Sub-15, resultado que permitió a El Salvador sumar presencia en el podio del campeonato juvenil.

El torneo reunió a cientos de ajedrecistas de varios países de América y se desarrolló en el Hotel Royal Decameron Salinitas, en Sonsonate, como parte del calendario oficial avalado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Durante la clausura también fue reconocido Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, por parte de la Confederación de Ajedrez de América, debido a su aporte al desarrollo del ajedrez y del deporte regional.

El Salvador cerró con tres medallas su participación en el XV Campeonato Panamericano U7-U17 de Ajedrez 2026 disputado en Salinitas, Sonsonate.

Carlos Ibarra ganó dos platas en Sub-17, Santiago Guevara sumó otra plata en Sub-13 y Karla Melara obtuvo bronce en la categoría Sub-15.

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