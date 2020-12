Mariah Carey rompe Récord con ALL I Want For Christmas

Mariah Carey es la reina indiscutible de este periodo de fin de año, gracias en gran parte a la canción ALL I Want For Christmas, que le reporta un aproximado de medio millón de dólares cada año, en concepto de derechos de autor y que la semana pasada regresó después de 16 años al número uno de la lista de éxitos Billboards Hot 100.

Ahora con esta canción muy popular le ha permitido hacer historia de nuevo en la industria discográfica al establecer un récord en la plataforma de streaming Spotify superando el número máximo de reproducciones en un solo día con más de 17.223 millones de escuchas. Por ello, Carey no ha tardado en reaccionar a esta información para prometerles a todos sus fans que sigue asombrándole la popularidad de la que aún goza ese tema.

Mariah a través de su cuenta de Twitter respondio a sus fans posteando: “Sé que la gente piensa que estoy haciendo un montón de dinero (ahí va un pequeño secreto: los artistas ganamos muy poco con las reproducciones en línea), pero la verdadera razón por la que estoy aquí sentada sin salir de mi asombro y sintiéndome muy afortunada es porque puedo ver la alegría que esta pequeña canción aporta a la gente. Gracias y feliz navidad”.