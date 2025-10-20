MARN advierte de onda tropical y dos sistemas ciclónicos

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que El Salvador seguirá experimentando lluvias durante esta semana debido al paso de una onda tropical, prevista entre martes y miércoles.

El ministro Fernando López indicó que se mantiene un monitoreo constante sobre dos sistemas ciclónicos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, este último con 80 % de probabilidad de desarrollo.

López detalló que las lluvias registradas en octubre han superado el promedio histórico del mes, con acumulados de más de 300 milímetros en la zona de La Unión y alrededor de 250 milímetros en gran parte del país. La región de Conchagua ha reportado 612 milímetros de lluvia, lo que ha generado altos niveles de humedad en el suelo y mantiene riesgos de deslizamientos e inundaciones.

El funcionario señaló que, aunque el período de lluvias se encuentra en su etapa final, aún se esperan precipitaciones por las tardes y noches en distintos puntos del país, acompañadas de probables tormentas eléctricas.

Además, alertó sobre la llegada de vientos nortes durante la próxima semana y un posible frente frío hacia los días 29 o 30 de octubre, que podría modificar las condiciones climáticas.

Respecto a los sistemas ciclónicos bajo vigilancia, el ministro explicó que el sistema en el Atlántico se ubica actualmente cerca de las Antillas y podría desplazarse por el Caribe hasta llegar al norte de Sudamérica y eventualmente al Istmo Centroamericano, con trayectoria probable hacia Jamaica.

Aunque el fenómeno aún se encuentra a más de 1,500 kilómetros del país, se prevé que pueda generar lluvias y vientos adicionales en los próximos días.

Las autoridades del MARN reiteraron la necesidad de mantener la alerta, especialmente en zonas con suelos saturados, y continuarán informando sobre la evolución de los fenómenos meteorológicos para minimizar riesgos a la población.

