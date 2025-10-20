Protección Civil vuelve a elevar a naranja la alerta nacional por lluvias

Día a Día News

ElSalvador–La Dirección General de Protección Civil volvió a declarar alerta naranja en todo el país por las lluvias registradas durante el fin de semana, provocadas por una vaguada, el flujo del noreste y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que las estaciones de monitoreo reportaron precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, con un acumulado máximo de 83.4 milímetros en Zaragoza, La Libertad. La saturación del suelo y los pronósticos de más lluvias para la tarde y noche incrementan el riesgo de desbordamientos y deslizamientos.

Las zonas con mayor probabilidad de desbordamientos son las cuencas alta, media y baja del río Lempa, además de los ríos Jiboa, Goascorán, Grande de San Miguel, Sirama, Mandinga-Comalapa, Paz y Grande de Sonsonate. También se mantiene vigilancia en el estero de Jaltepeque y la bahía de Jiquilisco.

Protección Civil advirtió sobre posibles deslizamientos y caídas de rocas en la zona norte del país, especialmente entre Santa Ana y Morazán, donde las lluvias continuas podrían afectar carreteras y caminos rurales.

Las autoridades instaron a la población a evitar cruzar ríos o quebradas, asegurar techos y ventanas, y no permanecer en zonas montañosas o bajo árboles durante tormentas eléctricas. También recomiendan conducir con precaución y atender únicamente la información oficial.

El MARN explicó que la Zona de Convergencia Intertropical sigue activa sobre la región y que una onda tropical en observación podría intensificar las lluvias en las próximas horas.

Las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil permanecen en alerta para atender emergencias relacionadas con las precipitaciones y mantener la vigilancia en las principales cuencas del país.

