MARN prevé tormentas con granizo para este 12 de agosto

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció que este martes, 12 de agosto, se prevé cielo nublado y un incremento en las lluvias a partir de la tarde en el Área Metropolitana de San Salvador y Santa Ana.

Durante la mañana, las precipitaciones podrían registrarse en las cordilleras del Bálsamo, Apaneca-Ilamatepec y en el norte de Santa Ana y Chalatenango. En la tarde, las lluvias abarcarán las cordilleras volcánicas y los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora.

En horas de la noche, las lluvias se intensificarán, acompañadas de un incremento en la velocidad del viento y con probabilidad de caída de granizo. Según el MARN, estas condiciones son ocasionadas por la presencia de una vaguada sobre la región, descartando, por el momento, la influencia de ciclones tropicales.

Pese a la nubosidad y las precipitaciones, el ambiente se mantendrá caluroso durante el día. Las lluvias podrían extenderse hasta la madrugada del miércoles, cuando se espera el restablecimiento de las lluvias de invierno y la finalización de la canícula.

En detalle, para este martes en la mañana se prevé cielo poco nublado y sin lluvias. En la tarde, se esperan tormentas en la zona montañosa norte y en la cordillera volcánica, con énfasis en Apaneca-Ilamatepec, y luego en el norte de Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán.

Por la noche, las lluvias se concentrarán en la zona oriental y central, desplazándose hacia la región occidental y costera. Durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 40 km/h. El viento soplará del noreste y este entre 10 y 20 km/h, y por la tarde del sur, asociado a la brisa marina, entre 8 y 18 km/h.

Para el miércoles, 13 de agosto, se esperan lluvias puntuales en la madrugada en la zona costera, cordillera volcánica central y alrededores. La mañana estará parcialmente nublada y sin lluvias, pero al mediodía y en la tarde las tormentas se concentrarán en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y en Tecapa-Chinameca, antes de extenderse al norte de Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán.

En la noche, las lluvias formadas en la zona montañosa norte se desplazarán al resto del país, con énfasis en la zona central y occidental. Se prevén ráfagas de hasta 45 km/h, con vientos del noreste y este entre 10 y 20 km/h, y del sur en la tarde, con intensidades de 8 a 18 km/h.

Estas condiciones están asociadas a la influencia combinada de una vaguada en Centroamérica y una onda tropical ubicada al norte de Costa Rica y Panamá, las cuales favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas a nivel nacional.

