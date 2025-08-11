DOM obtiene certificación internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Día a Día News

ElSalvador–La Dirección de Obras Municipales (DOM), recibió tres certificaciones internacionales que respaldan su cumplimiento de estándares en seguridad laboral, calidad y prevención de sobornos.

El representante de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Arnulfo Pino, informó que la institución superó un proceso de auditorías para obtener la certificación ISO 45001:2018, enfocada en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Esta certificación evalúa la preparación, planificación, implementación y cumplimiento de requisitos para prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como el apego a las regulaciones vigentes. Con este reconocimiento, la DOM se convierte en la primera institución del sector de la construcción en El Salvador en obtener la ISO 45001:2018.

Además, AENOR otorgó a la DOM la certificación ISO 37001:2016, que establece un sistema de gestión antisoborno basado en una política de “cero tolerancia” a través de la prevención, detección y respuesta ante este tipo de prácticas.

La tercera acreditación corresponde a la certificación ISO 9001:2015, orientada a sistemas de gestión de calidad. Su objetivo es garantizar que las obras cumplan con los requisitos establecidos y las expectativas de los usuarios, mediante la mejora continua de procesos.

Cada año, la institución es sometida a auditorías para verificar el mantenimiento del sistema integrado de gestión y el cumplimiento estricto de los estándares establecidos en estas certificaciones.

Con estos reconocimientos, la DOM refuerza su marco de trabajo en materia de seguridad laboral, calidad en la ejecución de proyectos y transparencia administrativa, de acuerdo con los criterios establecidos por las normas internacionales.

