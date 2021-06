Martín Tuirán: “Tuve que nadar en una piscina con tiburones hasta que apliqué el liderazgo con intención para conseguir el éxito”

El vicepresidente de Entérate Insurance, Martín Tuirán, recibió esta semana en Aruba el reconocimiento anual de Allianz Group, que lo posiciona como uno de los líderes en ventas en el negocio de seguros en Florida. Sin embargo, la foto que lo presenta exitoso hoy en día tiene detrás una historia de lucha incansable que Tuirán logró transformar con liderazgo, conciencia, hábitos y la práctica de la felicidad en su vida personal y profesional.

“Seguramente has pasado por momentos duros y quizá piensas que es el final. Te entiendo, porque yo también pasé por lo mismo. Puedo decir de forma literal que nadé y nadé en una piscina llena de tiburones, donde pensé que me ahogaría como un pez pequeño. Estuve indocumentado diez años en Estados Unidos, viví dos divorcios y por muchos años sentí que nunca saldría de la bancarrota. En esos procesos de aprendizaje, toqué fondo. A eso hoy yo le llamo la vida consciente, que me llevó a encontrar un mentor, que creyó en mí y, con la aplicación del liderazgo, juntos construimos un equipo de trabajo alineado al mismo propósito. Ese es uno de los secretos del éxito en nuestro modelo de negocios”, explicó el empresario.