Más de 11 mil estudiantes realizan la prueba AVANZO

Este es el cuarto día consecutivo que se realiza la prueba AVANZO, en su primera edición, son más de 11,673 los estudiantes egresados de Educación Media de la zona paracentral del país que se someterán a la prueba (Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Paz y San Vicente).

La Ministra de Educación, Carla Hananía, junto al Secretario y Subsecretario de Innovación, Vladimir Hándal y Fabrizzio Mena, verificó la aplicación de dicha prueba.

“Este es el último día de la prueba AVANZO, esperando cubrir alrededor de 11,700 alumnos en este último día; para esto se han puesto a disposición (en toda la zona paracentral) 117 centros educativos como punto de conexión, a pesar de que tenemos conexión gratuita por medio de los convenios que hemos firmado el Ministerio de Educación, la Secretaría de Innovación, la SIGET y las cuatro compañías de telefonía”, expresó la Ministra Hananía.

La verificación se llevó a cabo en el Instituto Nacional Sarbelio Navarrete, del departamento de San Vicente, en el cual se someten a la evaluación cinco estudiantes, quienes no poseen dispositivo tecnológico que les permita conectividad en sus hogares.

Asimismo, la Ministra añadió: “Este día estamos visitando este instituto para verificar la aplicación de la prueba en los alumnos que se han hecho presente este día acá. Estamos muy satisfechos de los resultados de los días anteriores, con un promedio de un 93 0 94 por ciento de participación de los alumnos esperados”.

El estudiante del Instituto Nacional Sarvelio Navarrete, Luis A., expreso: “Mi preparación fue con unos amigos que están estudiando segundo año de bachillerato, con ellos decidimos buscar diferentes sitios web, páginas, cuestionarios para prepararnos mejor y sacar una mejor calificación. Con respecto a la plataforma, me parece excelente todo lo que tiene; de hecho, en los ensayos me fue de maravilla, no tuve ninguna complicación”.

Cantidad de alumnos por departamento:

San Vicente-1,829

Chalatenango-1,913

Cuscatlán-2,994

Cabañas-1,434

La Paz-3,503.

Además, en la zona se identificaron diez estudiantes con algún tipo de discapacidad.

El ministerio de Educación habilitó 179 centros escolares como puntos de conexión con la siguiente distribución:

Cabañas (10)

Chalatenango (61)

Cuscatlán (13)

La Paz (67)

San Vicente (28)

El Secretario de Innovación, Vladimir Hándal, expresó que “la plataforma ha estado funcionando, de manera estable, y también que el tema de la conectividad y los equipos se encuentran solventados. Se espera que el día transcurra con total normalidad. Como dijo la Ministra, el día de ayer, logramos solventar la barrera imaginaria que teníamos del 93 por ciento de los días anteriores; ayer tuvimos más del 94%, y eso nos complace porque supera las expectativas que nosotros teníamos de la aplicación de la prueba”.

“Es importante decir que la respuesta de los alumnos y la de los padres de familia ha sido más que excelente; ha sido una respuesta muy buena, lo cual nos deja nuevamente una lección aprendida”, dijo la ministra Hananía.

Esta fue la ultima jornada de la prueba AVANZO, la cual se desarrolló del 1 al 4 de diciembre, en la que se inscribieron cerca de 70 mil estudiantes de Educación Media, del sector público y privado. Del total de estudiantes, el 67.06% corresponde al sector público; el 22.96% al sector privado y el 9.98% forma parte del Programa Modalidades Flexibles (para estos últimos, la evaluación extraordinaria será el 18 de diciembre y los resultados se entregarán el 14 de enero de 2021).

Los resultados de la prueba estarán disponibles el 17 de diciembre y se entregarán a los estudiantes con un informe firmado y sellado por la Unidad de Evaluación; de esta manera, se evitarán situaciones de notas alteradas mediante montajes.

La prueba AVANZO, de este día, corresponde a los estudiantes de Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Paz y San Vicente. pic.twitter.com/7dwrahx7js — Ministerio de Educación (@EducacionSV) December 4, 2020