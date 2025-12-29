Tragedia en Oaxaca: 13 muertos y 100 heridos por descarrilamiento de tren Interoceánico

Día a Día News

México–Al menos 13 personas murieron y cerca de un centenar resultaron heridas tras el descarrilamiento del tren de pasajeros Interoceánico en el estado de Oaxaca, al sur de México.

El accidente ocurrió este domingo a la altura de la localidad de Nizanda, cuando la locomotora principal se salió de las vías. A bordo viajaban 250 personas, entre ellas nueve miembros de la tripulación.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, 98 pasajeros sufrieron lesiones; 62 de ellos permanecen hospitalizados y el resto presenta heridas leves. Las otras 139 personas que viajaban en el tren se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de rescate y asistencia en la zona, y la Secretaría de Marina aseguró que continuará trabajando de forma coordinada con otras instituciones para esclarecer las causas del siniestro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó las cifras y ordenó al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, trasladarse al lugar del accidente para atender personalmente a las familias afectadas.

El tren Interoceánico cubre la ruta del istmo de Tehuantepec, el punto más angosto del país entre los océanos Pacífico y Atlántico, y forma parte de uno de los proyectos ferroviarios más importantes impulsados por el Gobierno mexicano.

