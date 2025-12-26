Vie. Dic 26th, 2025

Tormenta invernal pondrá en alerta al noreste de EE. UU.

Dic 26, 2025

EEUU–El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre una tormenta invernal que afectará a Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut a partir de la tarde de este viernes 26 de diciembre, coincidiendo con el movimiento masivo de viajeros por las festividades de fin de año.

El fenómeno, que se extenderá hasta el sábado, podría generar entre 10 y 20 centímetros de nieve y complicar seriamente el transporte terrestre y aéreo en la región. Las autoridades emitieron alertas preventivas por acumulación de nieve, bajas temperaturas y riesgo de hielo en las carreteras.

El NWS detalló que el periodo más intenso se registrará entre las 7:00 p.m. y la 1:00 a.m. del sábado, con descensos térmicos de hasta -1 °C. Ante estas condiciones, el Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York activó una alerta de viaje desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado, instando a la población a evitar desplazamientos innecesarios.

El frente frío proviene de los sistemas atmosféricos que en los últimos días han golpeado la costa oeste, particularmente California, donde lluvias torrenciales y nevadas dejaron al menos dos fallecidos, según reportes del medio local ABC7. Estos fenómenos, conocidos como “ríos atmosféricos”, han sido descritos como los más severos registrados en ese periodo navideño en varios años.

Las autoridades prevén cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York (JFK, LaGuardia y Newark). Se recomienda a los viajeros verificar el estado de sus vuelos y a la población mantener suministros de emergencia en casa y en los vehículos.

