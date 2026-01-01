Vientos Nortes marcan el inicio de 2026 en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El 2026 comienza con ráfagas intensas y un ambiente típico de los primeros días de enero: los vientos nortes se imponen sobre el territorio salvadoreño desde la madrugada de este 1 de enero, con velocidades que alcanzan hasta los 45 kilómetros por hora, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con la institución, las condiciones se deben al desplazamiento de un sistema de alta presión sobre el golfo de México, que favorece la entrada de aire más seco y estable hacia Centroamérica, impulsando el fenómeno conocido como “vientos nortes”.

Durante la jornada, las ráfagas oscilarán entre los 30 y 45 km/h, con una velocidad promedio de entre 10 y 20 km/h, principalmente en las zonas altas y montañosas del país. Estas corrientes provocan una sensación térmica más fresca, aunque las temperaturas generales no muestran variaciones significativas respecto a los días previos.

“Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, pero no se descarta un ligero descenso en las mínimas durante la madrugada del viernes”, señala el informe oficial del MARN.

El reporte detalla que las temperaturas mínimas rondan los 17°C en zonas altas de Santa Ana y San Salvador, mientras que las máximas alcanzan hasta los 36°C en La Unión, donde la influencia del viento es menor.

El cielo se mantiene parcialmente nublado, con mayor concentración de nubosidad en la zona norte y a lo largo de la cordillera volcánica, aunque sin probabilidades de lluvia.

El MARN recomienda precaución ante posibles caídas de ramas o estructuras ligeras debido a la fuerza de las ráfagas, así como mantenerse atentos a cualquier actualización meteorológica, especialmente en los sectores donde el viento podría aumentar en intensidad durante las próximas horas.

El fenómeno de vientos del norte es habitual en el país durante esta época del año, particularmente en enero y febrero, como resultado de los frentes fríos que se desplazan desde el norte del continente.

Estos eventos suelen traer un alivio temporal al calor y una atmósfera más seca, pero también pueden afectar la navegación marítima y las condiciones para las actividades al aire libre.

Así, el primer día de 2026 se desarrolla bajo un cielo despejado, un aire más fresco y el sonido persistente del viento, que marca con fuerza el inicio del nuevo año en El Salvador.

