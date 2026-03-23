Cientos de parejas se casan en bodas colectivas en el Centro Histórico

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ElSalvador–Decenas de parejas contrajeron matrimonio civil durante una jornada de bodas colectivas organizada por la Alcaldía de San Salvador Centro en el Centro Histórico de la capital el pasado fin de semana.

El evento se llevó a cabo frente al Palacio Nacional, en la plaza Gerardo Barrios, donde la municipalidad aseguró que participaron cientos de parejas, calificando la actividad como la más grande de este tipo en el país.

La ceremonia incluyó presentaciones artísticas, música a cargo de la Orquesta de San Salvador y un espectáculo de fuegos artificiales, como parte de la celebración pública.

Durante la actividad, las parejas formalizaron su unión ante un escenario instalado en el corazón del Centro Histórico, mientras que la alcaldía documentó el evento a través de fotografías difundidas en sus plataformas oficiales.

El alcalde Mario Durán expresó, según publicaciones de la comuna, que cada pareja representa una historia distinta y que el matrimonio implica una decisión que se construye con el tiempo.

La municipalidad también informó que las imágenes del evento serán entregadas a los contrayentes como parte de la jornada.

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