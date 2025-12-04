Médicos de EEUU realizan cirugías reconstructivas gratuitas en el Hospital Zacamil

Día a Día News

ElSalvador–Un grupo de especialistas de la Cleveland Clinic, reconocida institución médica de Ohio, se encuentra en El Salvador desarrollando una misión humanitaria en el Hospital Zacamil, donde realizan cirugías reconstructivas faciales de manera gratuita para pacientes salvadoreños.

La jornada médica forma parte de los programas de cooperación internacional impulsados por la Embajada de El Salvador en Estados Unidos, con el propósito de ampliar el acceso a servicios de salud especializados en el país.

De acuerdo con la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, esta es la sexta misión médica coordinada con profesionales estadounidenses, quienes aportan su experiencia y recursos para atender a personas que no tienen la posibilidad de costear este tipo de procedimientos.

Las intervenciones quirúrgicas, que requieren un alto nivel de especialización, representan una oportunidad significativa para pacientes con malformaciones o lesiones faciales, ya que su acceso a este tipo de cirugías en el sistema privado sería limitado por los costos.

El equipo médico estadounidense trabaja junto a profesionales salvadoreños del Hospital Zacamil, lo que también permite el intercambio de conocimientos y técnicas quirúrgicas, fortaleciendo la capacidad del personal nacional en el área de cirugía reconstructiva.

Mayorga destacó que estas misiones continuarán realizándose como parte del compromiso de la embajada para fortalecer la red pública de salud y garantizar que más salvadoreños reciban atención médica de calidad sin costo alguno.

Las autoridades del hospital señalaron que este tipo de colaboraciones permiten atender casos complejos y reducir la lista de espera de pacientes que requieren intervenciones reconstructivas, particularmente aquellos afectados por accidentes o enfermedades congénitas.

Esta sexta misión reafirma la cooperación entre instituciones médicas internacionales y el sistema de salud salvadoreño, consolidando esfuerzos conjuntos orientados a mejorar la atención hospitalaria y el bienestar de los pacientes que más lo necesitan.

