ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó su sorteo LOTRA Nº 431 al Centro Nacional de Registros (CNR), como reconocimiento a su bpapel en la modernización de los servicios registrales y en la mejora del clima de negocios en el país.

Según la institución, el CNR ha impulsado herramientas tecnológicas que han facilitado la creación de nuevas empresas, posicionando a El Salvador como el primer país en Centroamérica y quinto en Latinoamérica con un proceso empresarial simplificado y digital.

Durante el evento previo al sorteo, participó Gabriela Serpas, asesora institucional del CNR, quien colaboró en la introducción de balotas y selección de maletines. Al finalizar, el presidente de la Lotería, Javier Milián, entregó un cuadro conmemorativo al director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, como parte del reconocimiento institucional.

El sorteo LOTRA Nº 431 dejó los siguientes resultados: el primer premio acumulado de $400,000 correspondió al billete Nº 36272; el segundo premio, de $20,000, al Nº 27152; y el tercero, de $10,000, al Nº 37853. Todos los billetes ganadores fueron vendidos.

De acuerdo con la Lotería, durante noviembre se beneficiaron 213,410 personas a través de una inversión de $122,130 en proyectos sociales enfocados en salud y bienestar en diferentes comunidades del país.

Los resultados completos pueden consultarse en el sitio web oficial www.lnb.gob.sv. La institución también invitó al público a participar en el próximo sorteo del Gordo Navideño.

