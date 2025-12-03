Desmantelan red que ofrecía visas falsas hacia Estados Unidos

Día a Día News

ElSalvador–Una estructura delictiva que operaba en distintos departamentos del país fue desarticulada por las autoridades salvadoreñas, tras descubrirse que se dedicaba a estafar a personas con falsas promesas de trabajo en Estados Unidos.

El operativo fue ejecutado de manera simultánea en San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán, como parte de una investigación coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y agencias de justicia de Estados Unidos y Colombia.

De acuerdo con la FGR, los detenidos contactaban a sus víctimas a través de redes sociales, ofreciéndoles gestionar visas de trabajo a cambio de pagos que debían realizarse mediante transferencias a cuentas bancarias en el extranjero.

Los sospechosos aseguraban pertenecer a una empresa que gestionaba contratos laborales en Estados Unidos y garantizaban la entrega de documentación legal para que las personas pudieran viajar sin inconvenientes. Sin embargo, una vez efectuados los pagos, los responsables cortaban toda comunicación con las víctimas.

Entre los capturados se encuentran René Moisés Melara Reyes, Brenda Abigaíl Martínez Miranda, José Adán Quintanilla Villalta, Yensi Guillermina Quevedo Núñez, Carlos Alberto Velásquez Amaya y José Antonio Méndez Arévalo. Todos enfrentarán cargos por estafa agravada y asociación ilícita.

Las autoridades indicaron que esta red habría operado desde 2021, afectando a más de 40 personas que entregaron dinero con la esperanza de obtener empleo en el extranjero. Además, se han girado 30 órdenes de captura internacionales para otros involucrados fuera del país.

El caso continúa bajo investigación en conjunto con las autoridades estadounidenses y colombianas, quienes buscan identificar el destino del dinero transferido y a los responsables que aún permanecen prófugos.

Las instituciones reiteraron su llamado a la población para desconfiar de ofertas laborales que soliciten pagos anticipados o gestionen trámites migratorios por vías no oficiales.

