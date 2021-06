Mes del orgullo: Cinco películas que debes ver

Este 28 de junio se celebró el Día del Orgullo LGBT+, y este día finaliza el mes que conmemora a esta comunidad, es por ellos que recopilamos películas que puedes ver este día.

Este día finaliza el mes del Orgullo LGBT+, en el cual se celebra a esta comunidad y se llevan a cabo actividades conmemorativas que buscan promover la tolerancia e igualdad, por lo que te dejamos un listado de cinco películas que puedes disfrutar este día.

1. Secreto en la montaña

Secreto en la montaña fue una película pionera, que narra la vida de dos vaqueros que, tras pasar varios meses en aislamiento pastoreando ovejas en la montaña de Brokeback, deciden tener sexo, con lo que da inicio un peligroso romance. Los vaqueros, Ennis y Jack, eran interpretados por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, respectivamente.

La cinta esta situada en pueblos campestres en la década de los 60s, y habla de un amor que necesita concretarse, pero que está inserto en una sociedad conservadora y violenta que jamás lo permitiría.

2. La chica danesa

La chica danesa es una adaptación de la novela homónima escrita por David Ebershoff, publicada en el año 2000, y cuenta la historia real de la pintora danesa, Lili Elbe, la la primera mujer transgénero en someterse a una cirugía de reasignación de sexo. La chica danesa fue interpretada en la película por Eddie Redmayne.

La cinta es una historia de amor, lucha y superación que manda un claro mensaje: debemos ser libres y mostrarnos tal y como somos.

3. La vida de Adèle





La Vida de Adéle que es la adaptación de la novela gráfica «Blue», de Julie Maroh, cuenta la historia de una chica que tiene quince años y sabe que lo normal es salir con chicos, pero tiene dudas sobre su sexualidad. Una noche conoce y se enamora inesperadamente de Emma, una joven con el pelo azul. La atracción que despierta en ella una mujer que le muestra el camino del deseo y la madurez, hará que Adèle tenga que sufrir los juicios y prejuicios de familiares y amigos.

4. Desayuno en Plutón

Desayuno en Plutón es una película basada en el libro del mismo nombre del irlandés Patrick McCabe. La cinta narra la historia de Patrick Braden, una mujer transexual huérfana, cuyo mayor sueño es encontrar a su madre biológica, quien le abandonó para establecerse en Londres.

La historia esta narrada en forma de anécdotas de un diario que van saltando en el tiempo y que escribe Patrick Braden a su psiquiatra, cuando es encerrado en un manicomio.

4. Call Me by Your Name

Call Me by Your Name es una película basada en la novela homónima de André Aciman (2007). La cinta ambientada en el norte de Italia en 1983, narra la historia de amor entre Elio Perlman (Timothée Chalamet), un adolescente de 17 años, y Oliver (Armie Hammer), el asistente de su padre.

5. Una mujer fantástica

La cinta narra la historia de Marina, una joven camarera y aspirante a cantante. Orlando, 20 años mayor que ella, es dueño de una imprenta. Marina y Orlando están enamorados y planean un futuro juntos. Después de una noche de fiesta, Orlando no se siente bien. Marina lo lleva a urgencias pero Orlando muere al llegar al hospital. Sin embargo, en lugar de poder hacer su duelo, Marina debe enfrentar las sospechas por su muerte.