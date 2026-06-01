Ryan Milo estrena su segundo álbum «Con Calma»

El cantante de música tropical Ryan Milo presenta oficialmente «Con Calma», su segunda producción discográfica. Este nuevo álbum de ocho temas otorga protagonismo al merengue moderno, sin dejar fuera ritmos como la bachata y la salsa, reafirmando la sólida versatilidad artística de una de las nuevas voces llamadas a mantener vigente el género.

El proyecto cuenta como punta de lanza con el sencillo promocional «Oiga Doctor» , una composición de Pedro Cuevas y Daniel Betancourt que cobra vida con los arreglos del productor dominicano Deivit Landestoy, quien inyectó el inconfundible sabor del merengue típico desde Santiago de los Caballeros. La pieza está acompañada de un vibrante trabajo audiovisual filmado en los hermosos paisajes de Jarabacoa, República Dominicana, bajo la experimentada dirección de Chris R. Ureña.

Desarrollado de la mano de su manejador y productor Dave Laureano para el sello independiente Zonido Network, y con distribución de La Oreja Media Group, «Con Calma» es el resultado de un meticuloso trabajo internacional. La ingeniería musical reúne a destacados productores de Puerto Rico (Robert Cora, Luis A. Cruz, Jay Lugo, Francisco Barbosa), República Dominicana (Deivit Landestoy, Abelito En La Guitarra) y México (Eduardo Lechuga y Marco Madrigal, artífices de la versión ranchera del tema «Ya Lo Sé»).

«Estoy en una etapa donde disfruto cada parte del proceso, por eso este álbum se trabajó sin prisa y cuidando cada detalle. Para un artista y sello independiente lanzar un segundo álbum es un logro y una bendición», expresó Ryan Milo.

Desde su debut oficial en el año 2020, Ryan Milo ha demostrado ser una figura clave en la nueva generación de la música tropical. Su talento lo ha llevado a colaborar con iconos del calibre de Milly Quezada, Elvis Crespo, Gisselle y Manny Manuel. Asimismo, ha logrado una profunda conexión con el mercado de las Islas Canarias, donde cuenta con el respaldo incondicional del veterano Edwin Rivera. Esta conexión lo llevará de regreso a Gran Canaria en el mes de agosto para su primera presentación oficial con orquesta completa, bajo la dirección de Manuel Cabrera. «No sé cómo agradecer lo que Edwin ha hecho por mí… poder compartir tarima junto a él en Canarias es algo que voy a agradecer toda mi vida», añadió Milo.

Compartir esta nota