Myke Towers sorprende al público madrileño al unirse a Bad Bunny para la primera interpretación en vivo de “ADIVINO”

Myke Towers protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche en Madrid al aparecer como invitado sorpresa de Bad Bunny durante la primera de sus diez presentaciones programadas en el Riyadh Air Metropolitano como parte del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Ante miles de fanáticos, ambos artistas interpretaron por primera vez en vivo “ADIVINO”, marcando un momento histórico para los seguidores de los dos artistas y una de las sorpresas más destacadas de la noche.

Tras interpretar “ADIVINO”, Myke Towers permaneció en el escenario para ofrecer un medley especial de aproximadamente ocho minutos que incluyó algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos “Playa”, “Diosa”, “Si Se Da”, “Lala” y “La Falda”, provocando una de las reacciones más efusivas de la noche y reafirmando la fuerte conexión que mantiene con el público español.

La actuación representó la primera vez que Myke Towers y Bad Bunny interpretan juntos “ADIVINO” en vivo desde el lanzamiento de la canción en 2024. El tema debutó en el No. 2 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y se consolidó como una de las colaboraciones latinas más exitosas de ese año.

La presentación añadió un nuevo capítulo a la historia musical compartida entre ambos artistas, quienes anteriormente colaboraron en “Estamos Arriba” y “Puesto Pa’ Guerrial”. Con “ADIVINO”, Myke Towers y Bad Bunny volvieron a unir fuerzas en una canción que rápidamente se convirtió en una de las favoritas de sus fanáticos alrededor del mundo.

La aparición en Madrid llega días después del lanzamiento de “Una na’ mas’”, el más reciente sencillo de Myke Towers, seleccionado como canción oficial de LALIGA RECAP26, la experiencia digital personalizada de cierre de temporada de la principal liga profesional de fútbol de España. El tema continúa mostrando una nueva faceta sonora del artista, fusionando elementos urbanos con influencias dance y house contemporáneas.

Tras esta aparición especial junto a Bad Bunny, Myke Towers continuará su agenda internacional el próximo 6 de junio en Aruba antes de iniciar una extensa gira europea durante julio y agosto. El recorrido incluirá presentaciones en España, Alemania, Italia, Portugal y los Países Bajos, además de festivales como Big Sound Festival, Weekend Beach Festival, Morriña Festival, Arenal Sound, Share Festival y Reggaeton Beach Festival, entre otros.

La gira internacional continuará posteriormente en Latinoamérica con una presentación confirmada en Bogotá, Colombia, el próximo 22 de agosto en el Coliseo MedPlus como parte de Trap Kings, seguida de nuevas fechas en México durante septiembre y octubre.

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