Messi es elegido como el atleta del año por la revista “TIME”

Escucha este artículo Escucha este artículo

Leo Messi (36 años) ha sido elegido por la revista Time como el Atleta del Año. En la edición en que se anuncia este galardón, el crack argentino habla de su fichaje por el Inter de Miami y de paso insiste en que su primera opción fue recalar en el FC Barcelona.

Messi, delantero del Inter Miami y de la Selección de Argentina con la que fue campeón en Qatar 2022, fue elegido por la revista Times como el deportista del año en 2023.

Messi, quien llegó este 2023 al Inter Miami y ganó su octavo Balón de Oro (el más ganador de este premio), fue destacado por la revista que hace una reseña de su debut con el cuadro de la MLS el 21 de julio de este año, y que lo hizo con un gol de tiro libre en un triunfo en Fort Lauderdale.

La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami”, le dijo Messi a TIME. Confirma que volver a Barcelona fue una consideración real.

“Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible”, dice Messi. “Traté de regresar y no sucedió”. De hecho, Arabia Saudita estuvo muy presente. “También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo”, afirma Messi.

“Como embajador de turismo del país, fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”, aseguró.

Al final, le dice a TIME, “era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes”. Según esta información, Messi rechazó un contrato de un club saudí que supuestamente valía cientos de millones de dólares al año y al anunciar en junio que firmaría con el Inter Miami. No fue sólo la medida lo que fue sorprendente, sino el tamaño y el alcance del acuerdo.

Además de los más de 20 millones de dólares al año que le pagaría el Inter Miami, se le concedería una participación en la propiedad del equipo al retirarse y un recorte sin precedentes de los ingresos obtenidos por un socio de medios de la liga, en este caso, Apple. Fue un acuerdo que no sólo reflejó el talento inmaculado de Messi en el campo, sino que también estableció un nuevo estándar para la influencia y el empoderamiento de los atletas.

Compartir esta nota