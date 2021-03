Miembros del partido demócrata en EEUU exigen la dimisión del gobernador Cuomo tras acusaciones de acoso sexual

Destacados miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos, entre ellos el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Summer, han exigido al gobernador del estado, Andrew Cuomo, que renuncie a su cargo tras las acusaciones de acoso sexual presentadas por seis mujeres a lo largo de los últimos días y de las que Cuomo se ha desvinculado completamente.

La última acusación ha sido publicada por el diario neoyorquino ‘Times Union’, que ha preferido mantener el anonimato de la supuesta víctima, quien seguiría trabajando para el equipo de Gobierno de Cuomo, quien le habría tocado de manera inapropiada durante una reunión de trabajo que ambos mantuvieron en la residencia oficial de él a finales del año pasado.

Por su parte, Cuomo ha asegurado no tener conocimiento de ninguna nueva acusación en su contra, pero ha insistido en que “nunca” tocó a nadie “de manera inapropiada” y que nadie le hizo saber de su “incomodidad”.

CUOMO ASEGURA QUE NO DIMITIRÁ

Poco después de conocerse la petición de los congresistas, Cuomo ha dado una rueda de prensa en la que ha asegurado que ha sido “elegido por la gente” y asegurando que no dimitirá, según recoge el portal Político.

Cuomo ha tildado la petición de sus compañeros de “política en su peor forma” y les ha acusado de apostar por la “cultura de la cancelación”

“Las mujeres tienen derecho a dar un paso adelante y ser escuchadas y lo apoyo plenamente. Pero también quiero ser claro, hay también una cuestión sobre la verdad. Yo no he hecho lo que dicen. Punto”. ha intentado zanjar el debate.

Esta no es la primera vez que el gobernador niega la posibilidad de una dimisión.

“Hay dos investigaciones en marcha…¡Dejemos que se hagan! No voy a discutir este asunto en la prensa, así no se hacen las cosas, no es la forma en la que debería hacerse”, ha señalado.