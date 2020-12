Migueleños reciben con euforia al Ballet Nacional de El Salvador en el Teatro Francisco Gavidia

El Ballet Nacional de El Salvador se presentó con éxito en el Teatro Francisco Gavidia de San Miguel, los días 11, 12 y 13 de diciembre, como parte de una gira inaugural en la que el elenco presentó la suite del ballet “Coppélia”, de Léo Delibes y una pieza inédita del coreógrafo salvadoreño Óscar Moreno con composiciones de Vivaldi.

El elenco dirigido por el maestro búlgaro Rumen Ivanov Rashev, ballet “Coppélia”, estrenado en 1870 en la Ópera de París, está basado en la historia escrita por E.T.A. Hoffmann, representante del movimiento romántico de la literatura alemana, y trata sobre una muñeca danzante de tamaño real, creada por el doctor Coppélius.

Una de las asistentes al evento fue Mónica, quien dijo “Estuvo bastante bonito, en lo personal me alegra que existan estos eventos porque casi no vienen hasta San Miguel, entonces siempre que vienen aprovechamos para asistir”, refiriéndose a que este tipo de actos no son muy frecuentados en la ciudad migueleña.

Así mismo Lissette Leones, quien asistió a la presentación acompañada de su familia, expresó que: “Hacía bastante tiempo que no traían ballet a San Miguel. El elenco se ha coordinado bastante bien, en realidad me agradó mucho”.

El espectáculo brindado por el elenco profesional más jóven del país culminó con la presentación de las suites con composiciones de Vivaldi, una pieza inédita de ballet neoclásico del maestro Moreno.

El elenco fue lanzado el pasado 27 de noviembre, a través del Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, y el Ministerio de Cultura y ha brindado nueve presentaciones desde su estreno, deleitando a cientos de familias salvadoreñas en los Teatros Nacionales de San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

FUENTE Ministerio de Cultura