MINED continúa la entrega de tablets en escuelas públicas y escuelas de Educación Especial del país

El Gobierno salvadoreño a través del Ministerio de Educación (MINED), continúa la entrega de tablets a los estudiantes de primero a tercer grado en las escuelas públicas del país.



En Cuscatlán, los estudiantes del Centro Escolar Angelina Ángel Panameño, El Carmen, Cuscatlán, llegaron al polideportivo de la municipalidad para recibir sus tablets educativas, entregadas por el Viceministro de Educación, Ricardo Cardona.

Cortesía MINED.

“Un millón doscientos mil estudiantes van a recibir una computadora, mientras que los alumnos de Primero a Tercer Grado recibirán una tablet porque pedagógicamente es lo que recomiendan los especialistas; es más amigable y fácil de manejar para su edad”, dijo Cardona.



El funcionario agregó que “es importante que los padres de familia tomen la responsabilidad de cuidarla y de apoyar a sus hijos, porque esto es una parte elemental de un hábitat tecnológico que estamos construyendo. El dispositivo es la herramienta por medio de la cual los niños obtendrán conocimiento y se podrán comunicar de forma interactiva. Así, todos los estudiantes van a tener la posibilidad de continuar, de avanzar tecnológicamente y de poner al país en uno de los más altos niveles y estandartes de desarrollo educativo” .

Cortesía MINED.

Los padres y madres de familia dijeron estar muy agradecidos y alegres por este regalo que les ha proporcionado el Gobierno, a través del Ministerio de Educación (MINED), y su programa Enlaces con la Educación para mejorar los aprendizajes de sus hijos a través del uso de la tecnología.



“Yo me siento feliz por mi hijo porque él siempre ha querido tener una tablet. Claro, uno por la economía uno no puede dársela, pero ahora él está bien contento porque ya le dieron la suya. Desde las cinco de la mañana estaba levantado y me decía que me apurara para venir a recibir su tablet” , expresó Vanesa Vásquez, madre de familia.



En San Miguel, los estudiantes beneficiados pertenecen a las siguientes instituciones educativas: Centro Escolar Colonia El Carmen, Cantón Hato Nuevo; Centro Escolar Caserío El Espino; Centro Escolar Colonia Manoa; Centro Escolar Colonia Santa Luisa y el Centro Escolar Colonia Brisas del Edén.

Cortesía MINED.

En Usulután, los alumnos beneficiados son de los centros escolares: Colonia Vista Hermosa, Cantón La Peña; Caserío El Botoncillo, Cantón Las Salinas; y el Complejo Educativo Cantón Puerto El Flor.



Así mismo, el MINED, llegó a la Escuela de Educación Especial de San Miguel a entregar 141 laptops para estudiantes con discapacidad.

Cortesía MINED.

Del grupo de estudiantes beneficiados con estos recursos, 42 tienen discapacidad intelectual, 37 Sindrome de Down, 43 autismo, 11 discapacidad motora y 8 discapacidad múltiple.

Cortesía MINED.

Estos niños y jóvenes, recibieron una laptop que contiene un software que facilita el desarrollo de la comunicación y una serie de aplicaciones que les ayudarán a desarrollar la lectoescritura.

Cortesía MINED.

Además, el MINED destaca que estos dispositivos han sido debidamente seleccionados para poder con ellos atender las necesidades educativas específicas de estos estudiantes.

“En esta semana terminamos la entrega de 2,440 laptops de este tipo para estudiantes con discapacidad (de Cuarto Grado a Bachillerato) que asisten a los centros escolares regulares y a las 30 Escuelas de Educación Especial que existen en el país”, informan desde el MINED.

Cada estudiante matriculado en una de estas escuelas recibirá una tablet que se convertirá en un recurso didáctico y moderno de mucho beneficio para sus estudios.



Las tablets marca Lenovo son de 10 pulgadas e incluyen sus respectivos estuches y protectores de pantalla. Además, cada dispositivo trae un chip 4G que garantiza la conectividad educativa gratuita.



Las principales características y especificaciones de la tablet, así como algunos beneficios de su uso, son:

15 aplicaciones que ayudarán a los estudiantes a fortalecer la lectoescritura y el cálculo matemático básico.



Además, cuenta con una interfaz novedosa que ayudará a que los niños aprendan jugando, o en términos técnicos, un aprendizaje lúdico (perfecto para la Primera Infancia) y contenido educativo e interactivo.



Las tablets, poseen acceso al sitio web de la Primera Infancia, donde se encuentran productos didácticos nacionales como: La Casa de Lula, la Colección Árbol de Vida, entre otros. Todas las tablets incluyen internet gratis.



Las unidades móviles de Enlaces con la Educación son las evrgadas de llevar a todo el territorio nacional las herramientas tecnológicas (tablets, computadoras, licencias de Microsoft Oficce y los paquetes gratuitos de conectividad educativa) con el objetivo de cerrar la brecha digital.



Como punto importante, el MINED recuerda a los padres, madres o representantes familiares que para retirar los dispositivos lleven su Documento Único de Identidad (DUI) original y con fecha vigente.



Esta inversión representa una cantidad de $59.1 millones como apuesta a la transformación de la educación en el país.

