Ministerio de Hacienda solicita a Asamblea Legislativa aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021

Redacción y fotografía por Fredy Ortiz

El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya solicita a los diputados de la Asamblea Legislativa, aprobar el Presupuesto General de la Nación 2021, antes de que termine el año, así lo dijo en conferencia de prensa este lunes 21 de diciembre.

“Es inconcebible que la Asamblea Legislativa a nueve días que termine el año, no saben si aprobarán el presupuesto 2021. Un presupuesto con el 43% de inversión social, la mas alta en la historia del país”, expresó el ministro Zelaya.

Así mismo, criticó que los diputados continúen analizando el presupuesto que lleva “más de 80 días” y estén apunto de irse de vacaciones sin aprobarlo. “Queremos trasladarles el mensaje de la población, que parece que no están escuchando. No se vayan de vacaciones sin cumplir con sus trabajos, no es posible que mientras unos trabajamos 24/7 haya otros, que a pesar de pasar estorbando en la emergencia, quieran dañar al pueblo”, agrego el ministro.

También explicó que el presupuesto 2021 comprende la inversión, destinando mas de $1500 millones para la realización de diferentes proyectos en beneficio de la población, entre ellos la construcción de dos sedes mas de la Universidad de El Salvador. La semana pasada presentamos $10 millones mas para la UES, totalizando un incremento de $20 millones. Morazán y Chalatenango van a tener sedes de primer nivel ¿A caso no merecen que se invierta en educación superior?” recalcó el ministro.

Asimismo, recordó que también se entregaron tres iniciativas de ley a la Asamblea Legislativa para introducir algunos cambios en el actual anteproyecto, que por el momento asciende a $7,453.5 millones.

Por último, solicitó a los diputados aprobar los fondos para para culminar las obras de FOMILENIO, ya que afirmó que se había emitido un dictamen favorable “lo que pase con FOMILENIO, es responsabilidad de los señores diputados y la situación que esta pasando es sus responsabilidades, porque han omitido sus deberes, tenían el dictamen listo lo firmaron, lo llevaron a la sesión plenaria del jueves 19 de septiembre, y luego lo sacaron inexplicablemente, sin decirle a nadie”.