Ministerio de Vivienda supervisa drenajes y solicita permisos de construcción a Salazar Romero tras inundaciones

ElSalvador–Las autoridades continúan con la supervisión de los trabajos de limpieza y reparación en el sistema de drenajes de la residencial Ciudad Marsella, en San Juan Opico, tras las graves inundaciones causadas por las lluvias del pasado sábado por la noche.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que desde temprano este lunes se mantiene la supervisión directa de las labores que realiza la empresa Salazar Romero, encargada del proyecto, las cuales incluyen la extracción de residuos y el despeje de tuberías obstruidas.

Aunque la supervisión corre por parte del gobierno, la responsabilidad de ejecutar las acciones recae en la constructora, que deberá responder a las familias afectadas. Según Sol, en algunas viviendas las pérdidas materiales fueron totales, por lo que la empresa debe asumir el 100 % de los daños.

Paralelamente, técnicos de la Unidad de Permisos de Construcción del Ministerio de Vivienda se presentaron este lunes en la oficina de la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés (OPVSA), para solicitar el expediente completo de permisos del proyecto Ciudad Marsella. Esta medida busca verificar que todas las autorizaciones cumplan con la normativa vigente.

La documentación requerida incluye factibilidades, diseños de ingeniería, memorias de cálculo, recepciones de obras, bitácoras de supervisión y permisos de habitabilidad, entre otros. La entrega de esta información tiene un plazo máximo de 24 horas, según comunicó la ministra.

Por su parte, la Defensoría del Consumidor realiza un censo de las viviendas afectadas para documentar las pérdidas y proteger los derechos de las familias afectadas. Ricardo Salazar, presidente de la institución, anunció que se hará un análisis integral que abarcará también los contratos de compraventa.

Salazar señaló que se han detectado irregularidades relacionadas con la forma en que algunas familias están pagando sus viviendas, ya que en varios casos han sido consideradas más como alquileres onerosos que como propiedad. La Defensoría buscará establecer mecanismos para que esos pagos se acrediten como abonos al capital de las viviendas.

La empresa desarrolladora, Global Developers S.A. de C.V., vinculada a Salazar Romero, fue inhabilitada «hasta nuevo aviso» por el Ministerio de Vivienda, tras la negligencia detectada en el proyecto Ciudad Marsella.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte añadió que el proyecto fue entregado incompleto, con calles y drenajes sin finalizar, y con obstrucciones causadas por sedimentos de cemento y tierra provenientes de la construcción.

Esta situación ha generado pérdidas importantes para los residentes de los polígonos 3 y 9 del Quartier 11, quienes enfrentan el reto de recuperar sus viviendas tras la inundación.

