Defensoría refuerza control en útiles escolares ante variación de precios

Día a Día News

ElSalvador–La Defensoría del Consumidor lanzó este lunes el plan de verificación “Defensoría Escolar 2026 – Back to School”, con el propósito de proteger el bolsillo de las familias salvadoreñas durante la temporada de compras por el retorno a clases.

El presidente de la institución, Ricardo Salazar, explicó que las inspecciones se intensificaron en librerías, tiendas de útiles escolares, y comercios de tecnología, muebles y artículos educativos.

El programa contempla controles para prevenir publicidad engañosa, garantizar información clara sobre promociones y ofertas, y asegurar el cumplimiento de las garantías. Además, se mantiene un monitoreo constante de precios para que los consumidores puedan comparar costos y decidir en qué establecimiento realizar sus compras.

“Como Gobierno del presidente Nayib Bukele, estamos comprometidos en proteger la economía familiar en este regreso a clases, tanto en el sector público como en el privado”, subrayó Salazar.

Según los últimos reportes de la Defensoría, se han identificado diferencias de precios que oscilan entre un 15 % y un 20 % en productos idénticos, dependiendo del punto de venta. Este monitoreo se realizó sobre una muestra de más de 6,000 artículos escolares en distintos establecimientos del país.

“Un mismo producto puede variar hasta un 20 % entre una librería y otra, por eso recomendamos a los consumidores consultar los precios en nuestro observatorio disponible en defensoria.gob.sv antes de comprar”, señaló el funcionario.

Además de las verificaciones en comercios, la Defensoría ha instalado puntos de atención en centros comerciales y parques públicos, donde los ciudadanos pueden presentar denuncias o recibir orientación legal ante posibles abusos. Uno de estos centros funciona actualmente en el parque Daniel Hernández, en Santa Tecla.

El presidente de la institución también advirtió sobre promociones que pueden inducir a error: algunas librerías ofrecen descuentos condicionados a la compra de la lista completa de útiles, pero ciertos artículos quedan fuera del beneficio. “Es importante que los consumidores revisen los términos de cada oferta y pregunten si el descuento aplica a todos los productos”, explicó.

Salazar indicó que también se ha detectado mercancía dañada, como cajas de colores defectuosas o utensilios deteriorados, por lo que recomendó verificar el estado de los artículos antes de pagarlos.

Respecto a los cobros en centros educativos, el titular de la Defensoría aclaró que hasta el momento no se han recibido denuncias por aumentos en matrículas o mensualidades. Recordó que cualquier ajuste debió aprobarse en asamblea de padres de familia entre junio y julio del año pasado, con la participación de al menos la mitad de los asistentes y previa justificación de mejoras en los servicios.

El plan de inspecciones permanecerá activo durante todo enero, y los consumidores pueden comunicar cualquier irregularidad a la Defensoría del Consumidor a través del número 910 o del WhatsApp 7844-1482.

Con estas acciones, la institución busca asegurar que el regreso a clases se desarrolle sin abusos comerciales y con precios justos para las familias salvadoreñas.

