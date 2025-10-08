Minsal y Shriners realizan cirugías ortopédicas en el Hospital Bloom

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Salud, en coordinación con Shriners El Salvador y el hospital Shriners Children’s de Greenville, Estados Unidos, desarrollan una jornada de cirugías ortopédicas de alta complejidad en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.

Las intervenciones, que se llevan a cabo del 7 al 9 de octubre, están dirigidas a corregir enfermedades graves de columna y extremidades inferiores en pacientes pediátricos. En total, cinco niñas salvadoreñas fueron seleccionadas para recibir cirugías especializadas, luego de ser evaluadas previamente en las clínicas de diagnóstico del Bloom.

El equipo médico internacional está liderado por el doctor John Frino, ortopeda pediátrico y jefe de la delegación de Shriners; el doctor Marcus T. Cox, cirujano pediátrico del hospital Shriners Children’s; y el doctor Odir Amaya, jefe de la Unidad de Ortopedia del Hospital Bloom.

La jornada fue inaugurada con la participación del viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, doctor Carlos Alvarenga, y del presidente de Shriners El Salvador, Juan Carlos Otaegui Cañas.

Entre los procedimientos realizados destacan cirugías para tratar escoliosis mediante fusión espinal con barras y prótesis ortopédicas, así como correcciones de genu valgo bilateral, exostosis hereditaria múltiple, genu varo y osteogénesis imperfecta.

Estas operaciones buscan no solo mejorar la calidad de vida de las pacientes, sino también fortalecer la experiencia del personal nacional en ortopedia pediátrica.

El valor estimado de las cinco cirugías, si se hubiesen practicado en hospitales privados en Estados Unidos, oscila entre $275,000 y $420,000.

Además, durante la jornada fueron evaluados 13 niños con patologías como escoliosis congénita, parálisis cerebral y kyphosis, quienes podrían ser referidos a centros Shriners en Estados Unidos para recibir tratamientos adicionales.

Como parte del intercambio médico, el personal del Hospital Bloom también recibió capacitación en técnicas avanzadas de tracción de halo, utilizadas en casos severos de escoliosis. La instrucción fue dirigida por Flor Russello, enfermera especializada del equipo Shriners.

Esta es la tercera jornada de cirugías ortopédicas que Shriners y el Ministerio de Salud realizan en el país, con el objetivo de continuar fortaleciendo la atención especializada infantil y la cooperación médica internacional.

