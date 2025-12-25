Jue. Dic 25th, 2025

Espectáculos

“Mochila de Amor” de Miguelito renace para una nueva generación

Dic 25, 2025

Uno de los temas más emblemáticos de la infancia latina regresa renovado. “Mochila de Amor”, éxito internacional del artista puertorriqueño Miguelito, revive en una nueva versión adaptada a los tiempos actuales, uniendo tres generaciones de talento: el joven artista en formación Mathew Farrait, el intérprete Jay Flow, y por supuesto, la voz adulta y más madura de Miguelito, quien vuelve a conectar con la canción que marcó una etapa inolvidable de su carrera.

Esta nueva propuesta musical no solo moderniza el sonido, sino que rescata un mensaje poderoso y necesario: el amor, la solidaridad y la importancia de cuidar la inocencia de los niños en un mundo que cambia rápidamente.

La colaboración entre Mathew, Jay Flow y Miguelito fusiona frescura, emoción y nostalgia, creando un tema que promete impactar a públicos de todas las edades. “Volver a un tema tan importante para mí, pero con una visión adulta, es un regalo. Ver a un niño como Mathew crecer artísticamente y formar parte de este mensaje es algo que me llena de orgullo”, expresó Miguelito.

Por su parte, Mathew Farrait, quien comienza a destacarse como un nuevo talento en ascenso, representa el presente y el futuro de la música juvenil. Su participación simboliza la continuidad de generaciones que buscan transmitir mensajes positivos a través del arte.

Jay Flow, con su voz  única, complementa esta colaboración aportando frescura urbana y una interpretación moderna que conecta con la juventud actual. “Mochila de Amor” versión 2025 se perfila como un lanzamiento histórico: Un clásico reinterpretado con una nueva versión. Un mensaje de amor y unión para los tiempos de hoy. Tres talentos que representan pasado, presente y futuro.

El tema estará disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un video musical que captura la esencia de esta nueva versión: emoción, crecimiento y la importancia de llevar siempre “amor en la mochila”.

