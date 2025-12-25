El 2025 quedará inscrito como uno de los años más significativos en la carrera de Lena Burke. La cantautora y pianista cubana, ganadora del Latin GRAMMY, vivió una temporada artística de impacto y profundidad, consolidando su voz no solo como intérprete y compositora, sino como guardiana sensible de la memoria musical latina. En el centro de este año extraordinario se encuentra “A Celia”, un tributo sincero y poderoso a Celia Cruz que trascendió generaciones, territorios y estilos.

Desde su lanzamiento, “A Celia” se convirtió en una de las piezas más comentadas y celebradas del año. El lyric video del tema, por sí solo, está a punto de alcanzar los dos millones de visualizaciones, reflejo de una conexión orgánica con el público y de una canción que encontró eco tanto en oyentes históricos de la salsa como en nuevas audiencias. Compuesta y producida por Lena Burke junto al reconocido y multigalardonado ingeniero de mezcla y productor Carlos Álvarez, la canción reúne a figuras legendarias de la salsa como Gilberto Santa Rosa “El Caballero de la Salsa”, José Alberto “El Canario”, La India “La Princesa de la Salsa” y Víctor Manuelle “El Sonero de la Juventud”, además de contar con la participación del maestro Gonzalo Rubalcaba, quien aporta su inigualable talento al piano. Más que un homenaje, el tema se transformó en un acto colectivo de gratitud hacia una figura irrepetible de la cultura latina.

El impacto del lanzamiento se extendió más allá de las plataformas digitales. Lena llevó “A Celia” a una intensa gira promocional por Venezuela, México, Panamá, Colombia y República Dominicana, países donde la canción ha tenido una fuerte rotación radial y una respuesta entusiasta del público y los medios. En cada territorio, el tema se vivió como una celebración compartida, reafirmando la vigencia del legado de la “Guarachera de Cuba” y la capacidad de Lena para interpretarlo desde un lugar íntimo, respetuoso y contemporáneo.

El 2025 también fue un año de afirmación artística para Lena Burke, quien continuó ampliando su narrativa musical mientras prepara su próximo álbum, actualmente en etapas avanzadas de desarrollo. Su trabajo durante este año confirmó una madurez creativa que equilibra tradición y sensibilidad moderna, sin artificios ni excesos, guiada por una profunda honestidad emocional.

Como cierre perfecto a un año excepcional, Lena se prepara para recibir el 2026 con una presentación muy especial. El próximo miércoles 31 de diciembre a las 10 p.m., Lena Burke y su madre, la legendaria Malena Burke, subirán juntas al escenario del Stage Bar en Seminole Classic Casino en Hollywood, Florida, para celebrar la víspera de Año Nuevo. El espectáculo, gratuito y exclusivo para miembros del programa Unity by Hard Rock, promete ser una noche de alta energía, elegancia y emoción, donde dos generaciones de una de las dinastías musicales más importantes de Cuba se encontrarán en un mismo escenario.

Juntas, Malena y Lena Burke ofrecen una fusión única de guaracha, bolero, pop latino y alma cubana, una experiencia multigeneracional que conecta pasado, presente y futuro. Su presentación de Año Nuevo no solo celebra el inicio de un nuevo año, sino también un 2025 que confirmó a Lena Burke como una artista en pleno dominio de su voz, su herencia y su tiempo.

