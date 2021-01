Modernizan Casa de la Cultura de Suchitoto

La viceministra de Cultura, Mariemm Pleitez, inauguró este 21 de enero la modernización de la Casa de la Cultura de Suchitoto, como parte de un proyecto de fortalecimiento de los espacios culturales en todo el país.

El espacio en la ciudad emblemática de Suchitoto, ahora cuenta con un nuevo equipo informático, mobiliario ergonómico, una ludoteca, internet abierto y una biblioteca con novedades editoriales y una variada gama de ofertas literarias.

La viceministra Pleitez informó: “Sabemos que, tras superar las adversidades, como el conflicto armado, la Casa de la Cultura de la ciudad Pájaro Flor ha destacado en su trabajo con diversas exposiciones de pintura y fotografía, las alfombras en Semana Santa, los altares del Día de la Cruz, juegos tradicionales, festivales, talleres y clases de guitarra, marimba, teclado y flauta, así como convivios con adultos mayores, jóvenes, niños y mujeres”.

Según el Ministerio de Cultura, la ciudad de Suchitoto es la séptima sede que se inaugura bajo el proyecto Fortalecimiento y Modernización de los Espacios Culturales, en el marco del Plan de Control Territorial, mediante el cual el Gobierno persigue recuperar los espacios públicos para que la comunidad logre una plena apropiación de ellos.

“Este equipamiento tiene una modalidad que amplía el accionar de las Casas de la Cultura en el trabajo con las comunidades desde el fomento de la lectura, generar espacios de convivencia, acceso a equipo tecnológico y generar las condiciones que vayan a la par de las tareas escolares, permitir que los niños y niñas tengan acceso a estos recursos”, indicó el director nacional de Casas de la Cultura y Parques Culturales, Walter Romero.

Por su parte, la directora de la Casa de la Cultura de Suchitoto, Aracely Nova, dijo: “A mí, cuando me dijeron que venía este proyecto, me alegró. Soy originaria de este municipio y este equipo nos va a servir grandemente, porque aquí hay mucho estudiante. Nosotros solo teníamos dos computadoras y esto nos va a favorecer porque la mayor parte trabaja en Internet, en computadoras, y vamos a tener el espacio para nuestra niñez”.

Así mismo La joven Tania Peraza, quien integra la marimba de la Casa de la Cultura, comentó: “Lo que más me gusta del nuevo equipo son las computadoras. Me van a servir porque en mi casa no tengo Internet, solo nos podemos comunicar con alguna tarjeta y aquí se me hace mejor venir para recibir las clases en línea”.

Tras la inauguración, el Ministerio de Cultura exhibió la película “El jardín secreto”, como parte del proyecto Cine para Todos, que llegará a 36 municipios del país.